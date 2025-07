Muro su Thuram: Juve-Hjulmand che telenovela

Juve, è guerra tra Hjulmand e lo Sporting

Il centrocampo della Juve prevede comunque delle novità, compresa quella relativa all’innesto di un altro mediano. Il preferito resta sempre Hjulmand, con cui la Juve ha un accordo totale per l’ingaggio e per il contratto. Il 26enne vuole tornare in Italia e indossare la maglia dei bianconeri, ma è in atto un vero e proprio braccio di ferro con la sua società, che non vuole perdere un altro big dopo la cessione di Gyökeres. Proprio la telenovela legata alla vendita dello svedese conferma le difficoltà di trattare con il presidente dei lusitani. Hjulmand, tra l’altro, è il capitano della squadra e un vero idolo di tifosi, letteralmente stregati dalla professionalità e dalle qualità del calciatore ex Lecce. Ceduto nel 2023 da Corvino allo Sporting, il mediano ha dimostrato di essere un calciatore di quantità e qualità. Un profilo perfetto per la Juve e di Tudor, sempre attento anche ai comportamenti dei suoi calciatori.