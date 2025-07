Juve, è fatta per Joao Mario del Porto: le cifre dello scambio con Alberto Costa

Porte girevoli in casa Juve . È fatta per Joao Mario del Porto , mentre è ai saluti Alberto Costa . Ai dettagli l'operazione che vede coinvolti i bianconeri e il club lusitano, pronto a riportare in patria il classe 2003 arrivato a Torino nel mercato di gennaio. Definite anche le cifre dell'affare .

Juve, è fatta per Joao Mario: ai saluti Alberto Costa

39 presenze e sei assist nell'ultima stagione per Joao Mario, laterale destro del Porto che si prepara a firmare con la Juve di Igor Tudor. Protagonista anche al Mondiale per Club negli Stati Uniti, il classe 2000 ha dimostrato di avere una buona gamba e ottime qualità in fase offensiva. Profilo che ha convinto il tecnico croato, pronto a dargli una chance nel suo 3-4-2-1. Percorso inverso per Alberto Costa, che farà ritorno in Portogallo per sposare il progetto del Porto. 16 milioni nelle casse dei bianconeri, 12 in quelle dei lusitani. Joao Mario, che ha battuto la concorrenza di Dodò, è atteso in Italia nelle prossime ore.