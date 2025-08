Juve, Weah saluta e lascia il ritiro all’alba: i dettagli dell’affare con il Marsiglia 

Telenovela finita. La Juve ha chiuso l’operazione per la cessione di Timothy Weah al Marsiglia. L’esterno statunitense ha lasciato il ritiro bianconero a Herzogenaurach, in Germania, nelle prime ore di questa mattina, per volare in Francia e finalizzare il suo trasferimento. L’accordo tra i due club si è concretizzato sulla base di circa 19 milioni di euro, un’operazione che include un prestito oneroso, l’obbligo di riscatto e una serie di bonus. Il direttore generale del Marsiglia, Comolli, è riuscito a mettere a segno un colpo importante, assicurandosi un giocatore che, nonostante il potenziale, non rientrava più nei piani tecnici di Igor Tudor alla Juventus. Weah, arrivato a Torino nell’estate del 2023, non è riuscito a imporsi come titolare fisso, complice una stagione segnata da alti e bassi e da una concorrenza agguerrita.