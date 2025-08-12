Juve, carissimo Vlahovic: l'incredibile cifra già guadagnata dal serbo prima di iniziare

Trentotto milioni di euro che bloccano la Juventus, sia in entrata che in uscita . All'ultimo anno di contratto Dusan Vlahovic ha un costo storico di 15, uno stipendio da 23 (lordi) e nessuna intenzione di accettare rinnovi oppure offerte da squadre a lui non congeniali. Un gigantesco collo di bottiglia che blocca l'arrivo di Randal Kolo Muani , il prescelto per prenderne il posto. La stagione è iniziata il primo luglio, oggi è il giorno quarantatré della nuova annata e il serbo ha già racimolato 2,7 milioni , con la sensazione che la soluzione possa arrivare intorno al sessantesimo, quando la Juve ne avrà versati 3,8 .

Vlahovic, involuzione e rottura con l'ambiente Juve

La questione, nelle ultime settimane, non è più solo economica. Perché se a novembre c'era spazio per l'idea di un quinquennale a cifre inferiori - almeno da parte del club - ora c'è un problema tecnico evidente. Se è vero che non si è mai lamentato pubblicamente, l'involuzione c'è stata ed è palpabile. Al netto dell'assist per Kostic, contro il Borussia Dortmund in molti - sui social - hanno sottolineato un'azione ciabattata dal limite, ironizzando sull'ingaggio e, di conseguenza, sul calciatore che non è più. I numeri sono evidenti dal litigio di Vlahovic con i tifosi risalente allo scorso dicembre, quando il rigore del due a due non aveva placato la furia della Curva, innescando la reazione del serbo e cori insultati nei suoi confronti. Lì probabilmente si è rotto qualcosa anche con l'ambiente: tre gol in campionato in sei mesi, zero in Champions, due al Mondiale per Club dove però è rimasto in panchina nella sfida decisiva contro il Real Madrid. Impegnativo pensare che il centravanti principe della Serie A - almeno a livello di emolumenti - possa rimanere seduto per novanta minuti quando la propria squadra avrebbe bisogno di un solo gol per livellare il gap.