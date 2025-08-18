Nuova mossa della Juve: contatto per Zhegrova

Nome nuovo per la fascia destra della Juventus. Perché nelle ultime ore c'è stato un contatto con l'entourage di Edon Zhegrova, laterale destro del Lilla che ha giocato contro i bianconeri nell'ultima Champions League. Una prestazione ottima di fronte a Juan Cabal - saltandolo più volte - impreziosita dall'assist per il gol di Jonathan David, lui arrivato in bianconero in estate a parametro zero proprio dal club francese. Molto probabilmente il kosovaro cambierà aria quest'estate, considerato che ha solo un anno di contratto e ha già fatto sapere di non volere rinnovare, anzi, spinge per andare via per un nuovo capitolo della propria carriera. Negli ultimi giorni l'Olympique Marsiglia si era interessato con forza, presentando una proposta molto importante al calciatore e cercando un accordo con il Lilla, senza però chiudere. La valutazione è fra i 15 e i 20 milioni, non bassa per chi è in scadenza a giugno prossimo, ma lo stipendio attuale supera di poco il milione, quindi pienamente nelle disponibilità bianconere.

Zhegrova, il percorso

Nelle scorse settimane Zhegrova è stato seguito anche dal Napoli, così come dall'Atalanta prima che arrivasse Raoul Bellanova, dodici mesi fa. Allora perché nessun club è ancora riuscito ad accaparrarselo? Un problema agli adduttori lo ha tenuto fuori dall'inizio di gennaio in poi, dopo ventuno presenze, otto gol e due assist. La sensazione che si potesse scatenare un'asta era palpabile, ma i sei mesi di stop hanno congelato le offerte che sarebbero potute arrivare. Così nel corso della settimana è in programma un altro contatto fra le parti per capire la fattibilità dell'operazione. Perché dopo David non c'è intenzione, da parte dei transalpini, di perdere un altro gioiello a zero. Dall'altro lato la Juve aveva cerchiato il suo nome in rosso anche nel mercato invernale, salvo poi non affondare.

Lo scambio con l'Atletico Madrid

Una situazione che potrebbe prescindere anche da Nico Gonzalez, con l'Atletico Madrid che continua a monitorare la sua posizione ed è pronto a offrire poco più di 20 milioni per l'argentino. Sono considerati pochi dalla Juve che non vorrebbe registrare a bilancio una minusvalenza dopo averlo riscattato per 28 milioni (più bonus) a giugno e sborsati 5 per il prestito un'estate fa. La prestazione con l'Atalanta non è stata delle migliori, nonostante avesse di fronte un giovane Bernasconi ma Tudor lo ha sempre impiegato da quarto di centrocampo, ruolo di emergenza rispetto alla linea di trequarti, suo habitat naturale e che potrebbe ritornare a ricoprire qualora arrivasse un altro laterale. L'ipotesi di uno scambio con Molina - anche lui strumentalmente valutato 20 milioni dall'Atletico - non è tramontata, con contatti che si verificheranno nelle prossime ore. Per il ruolo da terzino resiste la candidatura di Arnau Martinez del Girona, valutato circa 10 milioni e quindi più semplice da prelevare, ma a quel punto servirebbe una proposta accettabile per Gonzalez, finora non pervenuta. Sulla corsia destra quindi c'è fermento: quasi certamente arriverà un trequartista, magari un'occasione, poi tutto dipenderà dalle uscite.