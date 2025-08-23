Il Lilla gela la Juve su Zhegrova: "Non ci sono offerte"

«La mia posizione è che Edon Zhegrova rimanga con noi per questa stagione». Le parole in conferenza stampa di Olivier Letang, presidente del Lilla, potrebbero precludere un trasferimento del kosovaro alla Juventus nei prossimi nove giorni di mercato. Lo spazio però è quello di un'ammissione dei contatti con Damien Comolli. «Lo conosco molto bene, abbiamo parlato diverse volte da quando è arrivato a Torino. Abbiamo avuto dei colloqui qualche settimana fa, quando la porta era forse più aperta di oggi. Al momento non ho ricevuto offerte, non c'è alcun accordo e nessuna discussione su una partenza del giocatore verso l'Italia. È tornato ad allenarsi con la squadra martedì pomeriggio. Si sentiva un po' dolorante e si è allenato di nuovo normalmente stamattina (ieri, nda). Se è pronto, è disponibile per la partita di domenica contro il Monaco, oggi è un calciatore del LOSC. Ed è a disposizione dell'allenatore». Normale pretattica o convinzione di poterlo tenere in rosa? Il dubbio è amletico perché è confermato che Zhegrova voglia salutare Lilla dopo tre stagioni, spingendo in direzione Juve, e abbia il contratto in scadenza nel giugno prossimo, posizione dunque abbastanza scomoda dopo il parametro zero di Jonathan David.
Juve, distanza Nico Gonzalez
Dall'altro lato è vero che non c'è ancora un'offerta scritta che può arrivare con la cessione di Nico Gonzalez all'Atletico Madrid (c'è parecchia distanza fra proposta e richiesta, quest'ultima intorno ai 25-30 milioni di euro, rimane in piedi un possibile scambio con Nahuel Molina al netto dell'idea bianconera di prendere un jolly), salvo poi proporre una ventina di milioni, bonus inclusi, ai transalpini. Il giocatore ha già dato ampia disponibilità e il contratto sarebbe una formalità. Nelle ultime ore ci sono stati contatti anche per Alexis Saelemaekers, belga del Milan, l'anno scorso in prestito alla Roma, quello ancora prima al Bologna: difficile convincere Allegri perché può essere una pedina importante in caso di 3-5-2 o 3-4-2-1.
Juve, attesa Kolo Muani
Calma piatta sul fronte occidentale, quello che porta a Kolo Muani. La Juventus deve risolvere la grana Dusan Vlahovic prima di procedere per il transalpino, con cui c'è già un'intesa ma che risulterebbe troppo oneroso con il serbo in organico. Dunque bisogna aspettare, sperando che qualche big possa muoversi, altrimenti occorrerà fare una scelta di campo: muovere per avere entrambi sembra molto difficile, visto che costerebbero circa 65 milioni in due per la prossima stagione, più altri quattro anni da 27 (ammortamento più stipendio) per il solo Kolo. Il centrocampo può rimanere lo stesso nonostante l'addio di Douglas Luiz - ufficiali le cifre: 3 milioni per il prestito, 25 per l'obbligo di riscatto, bonus da 3,5 - sebbene resista la candidatura di O'Riley del Brighton. Facundo Gonzalez può finire al Cagliari - ma ci sono Parma e Genoa - Arthur è sempre più vicino al Gremio, da valutare infine la situazione di Lloyd Kelly: per una buona cifra può partire, c'è il Crystal Palace.
