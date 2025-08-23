Il Lilla gela la Juve su Zhegrova: "Non ci sono offerte"

«La mia posizione è che Edon Zhegrova rimanga con noi per questa stagione». Le parole in conferenza stampa di Olivier Letang, presidente del Lilla, potrebbero precludere un trasferimento del kosovaro alla Juventus nei prossimi nove giorni di mercato. Lo spazio però è quello di un'ammissione dei contatti con Damien Comolli. «Lo conosco molto bene, abbiamo parlato diverse volte da quando è arrivato a Torino. Abbiamo avuto dei colloqui qualche settimana fa, quando la porta era forse più aperta di oggi. Al momento non ho ricevuto offerte, non c'è alcun accordo e nessuna discussione su una partenza del giocatore verso l'Italia. È tornato ad allenarsi con la squadra martedì pomeriggio. Si sentiva un po' dolorante e si è allenato di nuovo normalmente stamattina (ieri, nda). Se è pronto, è disponibile per la partita di domenica contro il Monaco, oggi è un calciatore del LOSC. Ed è a disposizione dell'allenatore». Normale pretattica o convinzione di poterlo tenere in rosa? Il dubbio è amletico perché è confermato che Zhegrova voglia salutare Lilla dopo tre stagioni, spingendo in direzione Juve, e abbia il contratto in scadenza nel giugno prossimo, posizione dunque abbastanza scomoda dopo il parametro zero di Jonathan David.