Brozovic alla Juve: perché si può fare e la situazione rinnovo in Arabia

Il rinnovo di Marcelo Brozovic con l’ Al Nassr è in stand-by, ancora sul tavolo in attesa di una risposta definitiva. Il centrocampista croato non ha infatti ancora detto sì al prolungamento con i sauditi, perché l’offerta presentata è a cifre molto inferiori rispetto allo stipendio percepito adesso, sui 18 milioni di euro all’anno. L’Al Nassr insisterà con l’obiettivo di arrivare ad una soluzione. Brozovic, infatti, non si trova male in Arabia, ma dal canto suo sarebbe molto incuriosito dalla possibilità di tornare a lavorare con Luciano Spalletti dopo l’esperienza all’Inter.

Juve, opportunità Brozovic

La Juventus resta così alla finestra. Damien Comolli ha garantito che a gennaio si cercheranno solo opportunità, e il classe '92 potrebbe presentarsi proprio come una di queste, considerando il contratto in scadenza a giugno. Spalletti lo ha già allenato all’Inter e lo accoglierebbe volentieri, purché le condizioni siano favorevoli e non troppo onerose per la società bianconera. Fin dalla prima chiamata con Comolli, il tecnico toscano ha chiesto con insistenza un centrocampista di qualità. È circolato nei giorni scorsi anche il nome di Pierre-Emile Højbjerg del Marsiglia. Ma il danese è ritenuto un elemento indispensabile dal club francese e da De Zerbi: verrebbe venduto solo per una cifra altissima, intorno ai 60 milioni di euro, quindi non alla portata dei bianconeri. E Morten Hjulmand? Piace sempre per la sua duttilità, ma anche in questo caso se ne riparlerà eventualmente per giugno.