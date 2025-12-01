Corriere dello Sport.it
lunedì 1 dicembre 2025
Juve, l’infortunio cambia il futuro di Vlahovic? Cosa sta succedendo© Getty Images

Juve, l’infortunio cambia il futuro di Vlahovic? Cosa sta succedendo

L'attaccante serbo è in scadenza nel 2026
Eleonora Trotta
1 min
vlahovic Juventus

Dusan Vlahovic ha effettuato questa mattina gli esami al JMedical. L’infortunio alla gamba sinistra avvenuto sabato, in occasione della partita contro il Cagliari, rappresenta sicuramente una grana per Luciano Spalletti, che aveva deciso di puntare con forza sul serbo. Il contratto in scadenza a giugno non è mai stato quindi un vero pensiero per il tecnico bianconero, totalmente focalizzato sul campo e sul rendimento della squadra.

Il Bayern resta in prima fila

Il futuro di Vlahovic resta, tuttavia, molto attuale per gli agenti dell’attaccante, che puntano ad ottenere il massimo dal nuovo contratto. Con chi lo firmerà? Certamente, le squadre interessate non mancano: il Bayern è ancora in primissima fila e non vanno dimenticati i club inglesi. Come già raccontato, il serbo è molto affascinato dalla Bundesliga, che considera il campionato ideale per esaltare le sue caratteristiche. Per quanto riguarda invece le richieste dell’ex Viola, non scendiamo molto dal suo attuale stipendio (12 milioni con bonus), al quale andranno poi aggiunte le alte commissioni richieste dai suoi procuratori. Rispetto, invece, ad una possibile partenza di gennaio, era stato anche Chiellini, tempo fa, ad allontanare questa ipotesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Juventus

