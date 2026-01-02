Calciomercato Juve: tutte le piste per il centrocampo, da Schlager a Tonali

Il 2026 della Juve si apre così come era finito l’anno precedente: con la ricerca di un centrocampista per gennaio, senza trascurare le manovre in vista dell’estate quando il reparto verrà rivoluzionat o. Per la finestra invernale, l’obiettivo della dirigenza resta quello di trovare un’opportunità con un calciatore esperto. E nonostante il messaggio ribadito anche recentemente da Marsiglia sull’incedibilità di Pierre-Emile Hojbjerg, continuano i tentativi della Juve per il danese, il preferito per duttilità, personalità e carisma.Tutto lo staff dirigenziale lo considera infatti il calciatore ideale per alzare ulteriormente il livello del reparto. La Juve lo stima dai tempi della Premier: è uno storico pallino della Vecchia Signora e piace molto anche a Spalletti. Il tecnico toscano ha approvato infatti il suo nome e segue con partecipazione tutte le evoluzioni relative al mercato del suo club. Non è un mistero che nelle scorse settimane sia stato ipotizzato anche uno scambio con Manuel Locatelli. Non un nome a caso: il capitano della Juventus ha un forte legame con Roberto De Zerbi, con cui ha lavorato al Sassuolo. Ma il club francese ha rifiutato la candidatura dell’ex neroverde, respingendo ogni tentativo di lasciar partire in questa fase della stagione un calciatore indispens abile come Hojbjerg.

A parametro zero

A Torino non viene esclusa una riflessione per anticipare l’arrivo di Xaver Schlager. Il centrocampista austriaco, in scadenza con il Lipsia, è un obiettivo per giugno e non ha ancora accettato l’offerta di rinnovo del suo club: vuole intraprendere una nuova esperienza. La Juve lo ha puntato ed è al lavoro per battere la concorrenza. Ora le intenzioni del club bianconero sono quelle di provare a stringere già in qesta sessione, così da ggiungere un elemento al ventaglio nelle mani di Spalletti. Negli ultimi giorni, poi, sono stati confermati anche i contatti per Guido Rodriguez, centrocampista argentino ai margini del West Ham e alla ricerca di maggiore spazio. Il suo nome è stato fatto a Damien Comolli da alcuni intermediari che stanno cercando per lui una collocazione in questa finestra invernale. Rodriguez, infatti, sta valutando anche altre richieste: il suo obiettivo è giocare con maggiore continuità in questa seconda parte di stagione.

Le grandi manovre

I grandi nomi per l’estate restano in ogni caso quelli di Sandro Tonali e Morten Hjulmand. Il ruolo del dt François Modesto si può rivelare ovviamente fondamentale, considerando i rapporti con l’entourage dell’ex Milan e la volontà di Sandro Tonali di tornare prima o poi in Italia. Il prezzo fissato dal Newcastle resta in ogni caso molto alto anche in vista di giugno: la scorsa estate, il club inglese aveva chiesto circa 70 milioni di euro a chi si era affacciato per conoscere le condizioni economiche . Sul fronte Hjulmand, resta sempre valido l’accordo raggiunto lo scorso luglio per lo stipendio del calciatore, ma lo Sporting non è intenzionato a scendere dalla richiesta di 60 milioni di euro per il cartellino dell’ex Lecce.