La Juve insiste con il Liverpool per Chiesa: c’è una chiave per sbloccare l’affare

TORINO - La Juve spinge, il Liverpool prova a resistere. L’oggetto del contendere è sempre lo stesso: Federico Chiesa. La Signora vuole riportarlo a casa, è cosa nota, e per questo ha iniziato l’offensiva. L’azzurro è ai margini ad Anfield, come testimoniano le statistiche della sua stagione: 20 presenze, 2 gol e 3 assist ma soltanto 469 minuti in campo. Numeri che stridono se parametrati alla qualità del giocatore, capace comunque di conquistare i tifosi dei campioni d’Inghilterra pur con poche occasioni a disposizione. Numeri che lo hanno convinto a riflettere seriamente sulla possibilità di dire addio dopo soltanto un anno e mezzo. Un addio con destinazione Italia e Continassa. In una parola, casa. Sì, perché Torino è stata casa per Fede per quattro stagioni, dal 2020 al 2024. La sua esperienza in bianconero non si è conclusa nel modo migliore, messo alla porta dall’ex dt Giuntoli e dall’ex tecnico Thiago Motta. Ora Chiesa punta a scrivere un nuovo capitolo. Ecco perché non è stato insensibile alla chiamata della Continassa. La prospettiva di vestire di nuovo la maglia della Juve lo intriga, per spirito di rivincita, certo, ma anche per tornare protagonista. C’è anche la maglia dell’Italia da riconquistare e proprio in azzurro si è visto il miglior Chiesa degli ultimi anni: basta riavvolgere il nastro al trionfo all’Europeo 2021 in cui Fede aveva incantato. Poi il gravissimo infortunio al ginocchio sinistro, il lungo recupero, il rientro complicato e le difficoltà.