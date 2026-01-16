Juve, brutte notizie per Chiesa: il Liverpool spara alto

Chiesa, il Liverpool spara alto. Federico è ai margini del progetto tecnico di Slot ma gli inglesi intendono monetizzare: 20 milioni chiesti ai bianconeri per la sua cessione a titolo definitivo. La cifra non rientra naturalmente nei canoni della Continassa e testimonia ancora la distanza che c’è tra i club. Il feeling tra Chiesa e la Signora è reciproco ma bisogna trovare l’intesa tra le società sulla formula dell’affare. Il Liverpool appunto vorrebbe un addio definitivo mentre la Juve punta a un prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di certi obiettivi. Si continua a trattare, insomma, con i dirigenti bianconeri forti della volontà del giocatore. C’è un altro fattore che potrebbe contribuire a sbloccare la situazione: il futuro di Salah. La stella egiziana dei Reds sta completando l’impegno in Coppa d’Africa (sabato la finale per il terzo posto) e poi tornerà in Inghilterra e svelerà al club le sue intenzioni. Pure lui infatti è al centro di rumors di mercato. Se dovesse restare almeno fino a fine stagione, allora la Juve potrebbe avere la strada più facile per raggiungere l’obiettivo.