Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 16 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve, brutte notizie per Chiesa: il Liverpool spara alto

La dirigenza inglese chiede venti milioni per lasciare l'esterno. Idea Mateta per l'attacco
2 min

Chiesa, il Liverpool spara alto. Federico è ai margini del progetto tecnico di Slot ma gli inglesi intendono monetizzare: 20 milioni chiesti ai bianconeri per la sua cessione a titolo definitivo. La cifra non rientra naturalmente nei canoni della Continassa e testimonia ancora la distanza che c’è tra i club. Il feeling tra Chiesa e la Signora è reciproco ma bisogna trovare l’intesa tra le società sulla formula dell’affare. Il Liverpool appunto vorrebbe un addio definitivo mentre la Juve punta a un prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di certi obiettivi. Si continua a trattare, insomma, con i dirigenti bianconeri forti della volontà del giocatore. C’è un altro fattore che potrebbe contribuire a sbloccare la situazione: il futuro di Salah. La stella egiziana dei Reds sta completando l’impegno in Coppa d’Africa (sabato la finale per il terzo posto) e poi tornerà in Inghilterra e svelerà al club le sue intenzioni. Pure lui infatti è al centro di rumors di mercato. Se dovesse restare almeno fino a fine stagione, allora la Juve potrebbe avere la strada più facile per raggiungere l’obiettivo.

L'idea Mateta

Il nome nuovo per l’attacco bianconero è Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. La Continassa pensa a lui in vista della scadenza del contratto di Vlahovic a giugno come suo possibile erede, restano da capire i contorni del possibile affare. Non è escluso però che si possa fare subito, se si creassero le condizioni giuste. Il costo è significativo: 30-35 milioni. Intanto è stato proposto Youssef En-Nesyri, marocchino del Fenerbahce, che piace anche al Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Juventus

Da non perdere

Juve, la verità sul ritorno di ChiesaMingueza, il piano bianconero

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS