Mercato Juve, nodo Vlahovic. Celik e Senesi gratis da giugno
Il mercato d’inverno è alle spalle ma si sente ancora il colpo d’aria della porta che si chiude senza riuscire a far entrare il terminale offensivo cercato per un mese. La Juve non ha tempo e guarda avanti. Perché da fare ce n’è. Rinnovi (di Yildiz), contratti in scadenza (McKennie e Vlahovic). E una pioggia di svincolati a giugno 2026, molto interessanti oltre i due in casa (il serbo e la statunitense, appunto) rispetto ai quali è meglio cominciare a muoversi per provare a bruciare la concorrenza. Come sta facendo ad esempio il Milan per Goretzka. Da Lewandowski a Konate (che tratta da un po’ con il Liverpool senza ancora aver trovato l’intesa), da Rudiger a a Kessie, da Celik a Senesi. E questi ultimi due non sono messi lì a caso nella lista dei prossimi svincolati, anzi. Entrambi hanno a che vedere con un futuro alla Juve almeno possibile: significa che qualcosa già si è mosso, partendo dal principio che febbraio, per chi sarà libero a fine giugno, è il mese del “tana libera tutti” o firmo con chi voglio, fate voi.
Juve, la situazione Vlahovic
Andiamo con ordine. Il futuro di Dusan Vlahovic, che il 30 giugno esaurirà il suo contratto con la Juventus, resta sospeso. Ieri il serbo è tornato alla Continassa, ma sul fronte mercato non ci sono ancora certezze. Parliamo di capire già da oggi in quale squadra potrà giocare il serbo da luglio prossimo in poi. Dalla parte della Juve, invece, tutto appare abbastanza chiaro. Le elevate richieste economiche - ingaggio in linea con quello attuale sui 12 con bonus - hanno impedito al club bianconero di intavolare una vera trattativa. Nei mesi scorsi c’era stata l’idea di proporre un’offerta per uno stipendio sui 7-8 milioni di euro all’anno, ma non risultano sviluppi concreti. Il Milan sicuramente resta interessato, ma è dall’estero che potrebbero arrivare le proposte più vicine alle richieste del calciatore. Attenzione quindi alla Premier, al Barcellona, mentre il Bayern avrebbe fatto un passo indietro dopo i sondaggi dei mesi scorsi. In ogni caso la Bundesliga affascina molto il serbo: lo considera il campionato ideale per valorizzare le sue qualità. Insomma, è abbastanza evidente che oggi Vlahovic e la Juve più che provare a incrociare gli sguardi guardino altrove.
McKennie e Yildiz, cosa succede
Su Yildiz confermiamo i passi avanti fatti e registrati nei giorni scorsi per il ritocco di scadenza (dal 2029 al 2031) e ingaggio (quello schizzerà intorno ai 6 milioni) ormai alle porte. Quella del turco e di Weston McKennie sono le posizioni che i dirigenti bianconeri sistemeranno in questo mese con incontri che si sussurra siano già calendarizzati (occhio alla prossima settimana). Lo statunitense, oro nello schema tattico di Spalletti, dovrà avere un contratto nuovo nella durata e nell’ingaggio (finora di 2,5 milioni). Il dialogo è apertissimo.
Il mercato in entrata: Celik e Senesi
Ecco i due profili in scadenza al 30 giugno prossimo, su cui la Juve ha puntato gli occhi. Il turco e la Roma hanno provato a parlarsi da settembre un paio di volte, ma domanda e offerta non si sono mai incontrate marcando una distanza importante. Lo stipendio di Celik andrebbe più o meno raddoppiato. Evidente che la scadenza possa aver attivato la concorrenza. Comolli lo avrebbe portato al Fenerbahce nel 2018, quando scelse il Lilla: è più di un indizio. Occhio anche all’Inter che si sarebbe mossa, però dopo i bianconeri. Senesi ha detto al Bournemouth di voler andar via e la Serie A lo attira. Della Juve sanno anche in Inghilterra, il passaporto italiano dell’argentino è un bonus importante. Tutto sembra pronto per partire all’assalto definitivo.
Postilla Icardi
Capitolo Icardi: al momento non ci sono margini per riaprire una trattativa che porti Maurito in scadenza alla Juve da luglio. Dopo i dialoghi approfonditi dei giorni scorsi - durante i quali tutte le componenti della Vecchia Signora avevano mostrato un interesse concreto per l’argentino - le parti non si sono più sentite.
