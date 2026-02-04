Mercato Juve, nodo Vlahovic. Celik e Senesi gratis da giugno

Su Yildiz confermiamo i passi avanti fatti e registrati nei giorni scorsi per il ritocco di scadenza (dal 2029 al 2031) e ingaggio (quello schizzerà intorno ai 6 milioni) ormai alle porte. Quella del turco e di Weston McKennie sono le posizioni che i dirigenti bianconeri sistemeranno in questo mese con incontri che si sussurra siano già calendarizzati (occhio alla prossima settimana). Lo statunitense , oro nello schema tattico di Spalletti , dovrà avere un contratto nuovo nella durata e nell’ingaggio (finora di 2,5 milioni). Il dialogo è apertissimo .

Il mercato in entrata: Celik e Senesi

Ecco i due profili in scadenza al 30 giugno prossimo, su cui la Juve ha puntato gli occhi. Il turco e la Roma hanno provato a parlarsi da settembre un paio di volte, ma domanda e offerta non si sono mai incontrate marcando una distanza importante. Lo stipendio di Celik andrebbe più o meno raddoppiato. Evidente che la scadenza possa aver attivato la concorrenza. Comolli lo avrebbe portato al Fenerbahce nel 2018, quando scelse il Lilla: è più di un indizio. Occhio anche all’Inter che si sarebbe mossa, però dopo i bianconeri. Senesi ha detto al Bournemouth di voler andar via e la Serie A lo attira. Della Juve sanno anche in Inghilterra, il passaporto italiano dell’argentino è un bonus importante. Tutto sembra pronto per partire all’assalto definitivo.

Postilla Icardi

Capitolo Icardi: al momento non ci sono margini per riaprire una trattativa che porti Maurito in scadenza alla Juve da luglio. Dopo i dialoghi approfonditi dei giorni scorsi - durante i quali tutte le componenti della Vecchia Signora avevano mostrato un interesse concreto per l’argentino - le parti non si sono più sentite.