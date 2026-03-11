Il piano della Juve per lo scudetto: tutti nomi in lista per fare il salto di qualità

Il messaggio di Spalletti allo spogliatoio: «Vi giocate la Juve». Dieci partite per tornare in Champions e strappare la conferma. L’ex ct dell’Italia, in queste ore, approfondirà il futuro. «Che Juve facciamo?» l’interrogativo a cui dovranno trovare risposta Elkann, inteso come proprietà, e la dirigenza bianconera, chiarendo budget, paletti finanziari legati al bilancio e al Financial Fair Play dell’Uefa. Sabato notte, dopo il successo sul Pisa, è stato sintetico e chiaro. «Quello che si fa ora, parlando di risultati, e la programmazione contano più del mio contratto». Tradotto: i colloqui, già avviati la scorsa settimana, proseguiranno nelle prossime ore con un ordine del giorno scolpito bene e in evidenza. Il mercato estivo, le valutazioni tecniche, le direzioni da prendere, gli obiettivi fissati per la prossima stagione, con o senza partecipazione Champions. Dentro una volata complicata da decifrare, non ci sono dubbi sull’esito dei negoziati. La Juve vuole proseguire con Spalletti e Spalletti è intenzionato a restare a Torino, ma un allenatore è bravo quando riesce a farsi comprare i giocatori e allora, prima del rinnovo, i ragionamenti sono stati aperti sulle strategie. Dalla Continassa trapela un’indicazione precisa: il contratto si farà entro fine mese, il momento giusto potrebbe cadere durante la sosta del campionato. Oltre non si può andare e per Lucio, dopo la delusione patita a Coverciano, avrebbe anche un significato personale.