Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Il piano della Juve per lo scudetto: tutti nomi in lista per fare il salto di qualità

Si parte dal rinnovo di Spalletti: è atteso durante la sosta. Poi focus su mercato estivo e programmazione
Fabrizio Patania
TagsjuveSpalletti

Il messaggio di Spalletti allo spogliatoio: «Vi giocate la Juve». Dieci partite per tornare in Champions e strappare la conferma. L’ex ct dell’Italia, in queste ore, approfondirà il futuro. «Che Juve facciamo?» l’interrogativo a cui dovranno trovare risposta Elkann, inteso come proprietà, e la dirigenza bianconera, chiarendo budget, paletti finanziari legati al bilancio e al Financial Fair Play dell’Uefa. Sabato notte, dopo il successo sul Pisa, è stato sintetico e chiaro. «Quello che si fa ora, parlando di risultati, e la programmazione contano più del mio contratto». Tradotto: i colloqui, già avviati la scorsa settimana, proseguiranno nelle prossime ore con un ordine del giorno scolpito bene e in evidenza. Il mercato estivo, le valutazioni tecniche, le direzioni da prendere, gli obiettivi fissati per la prossima stagione, con o senza partecipazione Champions. Dentro una volata complicata da decifrare, non ci sono dubbi sull’esito dei negoziati. La Juve vuole proseguire con Spalletti e Spalletti è intenzionato a restare a Torino, ma un allenatore è bravo quando riesce a farsi comprare i giocatori e allora, prima del rinnovo, i ragionamenti sono stati aperti sulle strategie. Dalla Continassa trapela un’indicazione precisa: il contratto si farà entro fine mese, il momento giusto potrebbe cadere durante la sosta del campionato. Oltre non si può andare e per Lucio, dopo la delusione patita a Coverciano, avrebbe anche un significato personale.

Juve, i rinnovi

Si lavora per portare a termine il colpo Vlahovic dopo le firme di McKennie e Yildiz. Lucio si batte per Dusan, anche la Juve ne è convinta. Il flop di David e Openda, da ricollocare sul mercato, la necessità di garantirsi almeno un centravanti di livello. Se DV9 non dovesse prolungare, chissà quanto dovrebbe spendere la società per prenderne due. La priorità ora è stata data al suo caso, nelle passate settimane erano stati messi al sicuro Yildiz e McKennie. C’è stata un’accelerazione nelle manovre, si percepisce l’idea. La logica tecnica porta al 4-2-3-1 con due titolari per ogni ruolo. Boga dovrebbe essere riscattato per 4,5 milioni. Ne servirebbero 15 per Holm, arrivato a gennaio dal Bologna e subito ko.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Juventus

Juve, gli obiettivi

Quattro o cinque colpi se la Juve vuole tornare in corsa scudetto. Le priorità: un difensore centrale mancino da abbinare a Kelly, un terzino sinistro potente per coprire tutta la fascia (Spalletti può virare a tre e Cabal non ha convinto), un centrocampista creativo per completare il reparto con Locatelli, Thuram e Koopmeiners. Se dovesse partire l’olandese, ne serviranno due. Miretti può restare, Adzic ha bisogno di giocare. Da qui alla fine del campionato andrà valutato Di Gregorio: o si riprende con forza a il posto oppure la Juve dovrà orientarsi su un nuovo portiere. Carnesecchi costa tantissimo. Nei radar bianconeri sono entrati Senesi (in scadenza con il Bournemouth) e Udogie, in possibile uscita dal Tottenham. Occhio ai prestiti. Nico Gonzalez (Atletico Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa) e Rugani (Fiorentina) verranno riscattati o torneranno alla base? I primi due piacciono a Lucio. Se Zhegrova dovesse andar via, dentro un’ala destra.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Juventus

Il messaggio di Spalletti allo spogliatoio: «Vi giocate la Juve». Dieci partite per tornare in Champions e strappare la conferma. L’ex ct dell’Italia, in queste ore, approfondirà il futuro. «Che Juve facciamo?» l’interrogativo a cui dovranno trovare risposta Elkann, inteso come proprietà, e la dirigenza bianconera, chiarendo budget, paletti finanziari legati al bilancio e al Financial Fair Play dell’Uefa. Sabato notte, dopo il successo sul Pisa, è stato sintetico e chiaro. «Quello che si fa ora, parlando di risultati, e la programmazione contano più del mio contratto». Tradotto: i colloqui, già avviati la scorsa settimana, proseguiranno nelle prossime ore con un ordine del giorno scolpito bene e in evidenza. Il mercato estivo, le valutazioni tecniche, le direzioni da prendere, gli obiettivi fissati per la prossima stagione, con o senza partecipazione Champions. Dentro una volata complicata da decifrare, non ci sono dubbi sull’esito dei negoziati. La Juve vuole proseguire con Spalletti e Spalletti è intenzionato a restare a Torino, ma un allenatore è bravo quando riesce a farsi comprare i giocatori e allora, prima del rinnovo, i ragionamenti sono stati aperti sulle strategie. Dalla Continassa trapela un’indicazione precisa: il contratto si farà entro fine mese, il momento giusto potrebbe cadere durante la sosta del campionato. Oltre non si può andare e per Lucio, dopo la delusione patita a Coverciano, avrebbe anche un significato personale.

Juve, i rinnovi

Si lavora per portare a termine il colpo Vlahovic dopo le firme di McKennie e Yildiz. Lucio si batte per Dusan, anche la Juve ne è convinta. Il flop di David e Openda, da ricollocare sul mercato, la necessità di garantirsi almeno un centravanti di livello. Se DV9 non dovesse prolungare, chissà quanto dovrebbe spendere la società per prenderne due. La priorità ora è stata data al suo caso, nelle passate settimane erano stati messi al sicuro Yildiz e McKennie. C’è stata un’accelerazione nelle manovre, si percepisce l’idea. La logica tecnica porta al 4-2-3-1 con due titolari per ogni ruolo. Boga dovrebbe essere riscattato per 4,5 milioni. Ne servirebbero 15 per Holm, arrivato a gennaio dal Bologna e subito ko.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Juventus

Da non perdere

Vlahovic resta alla Juve?Juve, la strategia sul mercato
1
Il piano della Juve per lo scudetto: tutti nomi in lista per fare il salto di qualità
2
Juve, gli obiettivi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS