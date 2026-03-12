Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 12 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve, intrigo Senesi: in corsa anche Roma e Aston Villa

Bianconeri proiettati verso il mercato per puntellare la squadra e tornare a lottare per lo scudetto
Fabrizio Patania
3 min
TagssenesiJuventusMercato

TORINO - Sabato era allo Stadium per Juve-Pisa un operatore di mercato assai vicino a Marcos Senesi, argentino con passaporto italiano, 28 anni, in scadenza con il Bournemouth in Premier, già proposto in Serie A ai tempi in cui stava lasciando il Feyenoord e il ct Scaloni non lo aveva ancora convocato nella Seleccion. Roberto Mancini e la Federazione lo avvicinarono per provare a portarlo in Nazionale come poi sarebbe accaduto con Retegui. La società bianconera ci sta provando e l’ad Comolli avrebbe già presentato un’offerta. Non è facile e oltre certi limiti la Juve, attenta al bilancio e al contenimento dei costi, non si spingerà. L’argentino pare abbia chiesto un ingaggio da 5 milioni di euro, approfittando del regime di svincolo. Troppo per il tetto imposto ai bianconeri dalla proprietà Exor. Si procede con cautela e rispettando la scaletta di valori già disegnata all’interno dello spogliatoio: la trattativa è aperta per Vlahovic (con buone probabilità di successo) e sono appena stati definiti i rinnovi di Yildiz e McKennie. Certi equilibri vanno rispettati, ma l’interessamento è concreta e risponde alla logica di un piano in cui entrerà per forza qualche svincolato. 

La concorrenza di Aston Villa, Roma e non solo

La Juve, nel piano disegnato da Spalletti con due titolari per ogni ruolo, ha bisogno di un centrale mancino da abbinare a Kelly. Senesi risponde all’identikit e ha lo status comunitario. L’argentino è stato accostato anche alla Roma, interesse certificato. I media argentini ieri scrivevano di altre proposte, confermando i contatti con la Juve. In Premier si sarebbe fatto avanti l’Aston Villa, nella Liga avrebbe manifestato interesse il Barcellona. Negli incroci tra Roma e Juve anche un altro parametro zero, il turco Celik, in scadenza a Trigoria, jolly buono per diverse posizioni in difesa. Spalletti lo utilizzerebbe da terzino destro in alternativa a Kalulu se non verrà riscattato Holm dal Bologna o da difensore centrale (destro o sinistro) a tre nei casi in cui fosse necessario cambiare assetto. Celik chiede un ingaggio da quasi 4 milioni. A Torino si parla anche di Lorenzo Pellegrini, perché difficilmente rinnoverà con la Roma. 

La pista per Kolo Muani

La Juve e l’ex ct dell’Italia stanno discutendo la strategia legata alla prossima stagione. Il budget inevitabilmente cambierà in base alla Champions. I ruoli da rinforzare sono conosciuti. Servono due centravanti, dando per possibile il rinnovo di Vlahovic, in bilico David e Openda, gli acquisti della scorsa estate. La Juve, come a gennaio, tenterà di riportare Kolo Muani a Torino. Il francese, in prestito al Tottenham, rientrerà a Parigi per fine prestito e guarda con favore all’opzione bianconera. Sperava di essere confermato già sotto la gestione Tudor e di lasciare Londra durante il mercato invernale. È l’biettivo, per niente segreto, di Comolli. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Juventus

Da non perdere

Il piano della Juve per lo scudettoSpalletti e la Juve verso il rinnovo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS