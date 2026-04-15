Dalla rottura con Tudor al prestito all’Atletico Madrid: quanto potrebbe incassare la Juve dal riscatto di Nico Gonzalez

Sette giornate al traguardo della Liga, Nico Gonzalez si trova al bivio: deve totalizzare altre cinque partite con un minimo di 45 minuti in campo per raggiungere quota 20 presenze in campionato e far scattare l’obbligo di riscatto per l'Atletico Madrid . Queste sono le condizioni contrattuali, non valgono altre competizioni come Champions o Coppa del Re. Si parla solo di campionato spagnolo. L'estate scorsa la Juve aveva ceduto l’esterno argentino ( in rotta con Tudor ) in prestito oneroso per un milione di euro e obbligo di riscatto per ulteriori 32 al verificarsi di determinate condizioni . Da qui a fine maggio, si determinerà il suo futuro in base alle presenze.

Nico Gonzalez, futuro legato al numero di presenze: l'accordo tra Juve e Atletico Madrid

Se arriva a 20 nella Liga (con minutaggio sufficiente), la Juve incassa 32 milioni. Se non dovesse arrivarci, rientrerebbe a Torino per fine prestito. Niente vieterebbe ai due club di rinegoziare il trasferimento su altre basi. Niente impedirebbe alla Juve di tenerselo se non convenisse venderlo. E allora chiariamo un aspetto incontrovertibile: Spalletti lo allenerebbe molto volentieri, ricostituendo sulla fascia destra la coppia con Chico Conceiçao. L’argentino peraltro è un attaccante completo, può muoversi anche da ala sinistra o da trequartista. Sarebbe contento di restare a Madrid con Simeone, valuterebbe con interesse l’ipotesi di tornare a Torino trovando un allenatore differente rispetto a Tudor, che gli chiedeva di coprire l’intera fascia come un terzino.

Juve, se torna Nico Gonzalez può partire Zhegrova

Un esterno in più da mettere accanto a Yildiz, Conceiçao e Boga (sicuro il suo riscatto) ci vuole. Certo la Juve dovrà lavorare bene in uscita e trovare acquirenti per Zhegrova, preso soltanto l’estate scorsa dal Lilla per 14 milioni. Il kosovaro potrebbe essere attratto da offerte turche. Si sarebbe fatto avanti il Besiktas, i rapporti del club di Istanbul con la proprietà e la dirigenza sono ottimali. È una pista da seguire con attenzione. Per completare l’organico come chiede Spalletti diventeranno fondamentali le cessioni e i prestiti con eventuale diritto di ritorno.