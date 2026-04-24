Juve, Di Gregorio e Perin in bilico: la situazione
TORINO - Di Gregorio e Perin potrebbero non esserci più nella prossima stagione: entrambi sono in bilico, se non in uscita. Spalletti cerca un numero uno di esperienza, la porta bianconera potrebbe cambiare padrone dopo una stagione non semplice per i due interpreti. Di Gregorio è stato il titolare designato a inizio cammino poi ha avuto un lungo passaggio a vuoto a febbraio, con errori disseminati qua e là che gli sono costati il posto e sei partite in panchina.
Perin e Di Gregorio, il presente e il futuro
Perin lo ha egregiamente sostituito prima dell’infortunio nel primo tempo con il Genoa che ha aperto la strada al rilancio di DiGre. L’ex Monza si è ripreso il posto con la prodezza sul rigore di Martin nella sfida contro il Grifone, confermando di aver ritrovato serenità e fiducia con due interventi altrettanto fondamentali nel match vinto a Bergamo. Il futuro resta però da definire: per Michele ci sono state sirene dalla Premier nei mesi scorsi. Perin, dal canto suo, non ha mai fatto mistero di desiderare di giocare con più continuità, tanto che nel mercato invernale nel mirino proprio del Genoa.