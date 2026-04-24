Juve, Di Gregorio e Perin in bilico: la situazione

TORINO - Di Gregorio e Perin potrebbero non esserci più nella prossima stagione: entrambi sono in bilico, se non in uscita. Spalletti cerca un numero uno di esperienza, la porta bianconera potrebbe cambiare padrone dopo una stagione non semplice per i due interpreti. Di Gregorio è stato il titolare designato a inizio cammino poi ha avuto un lungo passaggio a vuoto a febbraio, con errori disseminati qua e là che gli sono costati il posto e sei partite in panchina.