Per consegnare Alisson , primo nome della lista, a Luciano Spalletti la Juve dovrà fare un’offerta ufficiale importante nelle prossime settimane, se non giorni. È quanto filtra dall’Inghilterra: il Liverpool , infatti sarebbe pronto a fare dei passi concreti per trattenere il suo numero uno. I Reds a breve incontreranno il giocatore, l’agente e (forse) anche la sua famiglia. Sul piatto due opzioni: il contratto allungato fino al 2028, anche per spalmare l’ingaggio, oppure l’addio estivo. Qualsiasi mossa sarà concordata. Non è escluso, pertanto, che a breve possano arrivare novità. In un senso o nell’altro.

Alisson, tra sondaggi esteri e il pressing del Liverpool

Per chiarire la questione stanno scendendo in campo i dirigenti più alti del Liverpool. La Juve, quindi, deve accelerare, anche perché al portiere brasiliano sono arrivati sondaggi dalla Spagna e dagli Stati Uniti. Lui sta riflettendo, per adesso non li ha presi in grande considerazione: non sarà una scelta solo di soldi, ma anche di progetto. Da più parti spingono affinché Alisson resti almeno un’altra stagione ad Anfield. I tifosi, in questo senso, si sono già esposti in più occasioni e la società sa che togliere un giocatore così dal gruppo, per di più senza un altissimo incasso, non sarebbe gradito.

Slot su Alisson: "La decisione spetta al club"

The Athletic ha ricostruito tutta la storia, parlando apertamente di “errori” e “rischi” in caso di partenza del portiere. Si sottolinea la sua importanza in campo e nello spogliatoio, la capacità di far migliorare gli altri e, al netto di qualche fragilità muscolare, si evidenzia un rendimento quasi sempre di altissimo livello. Parlando con i giornalisti, racconta The Athletic, dopo la conferenza stampa è stato chiesto a Slot se il Liverpool potesse davvero permettersi di perdere un'altra figura leggendaria quest'estate, viste le imminenti partenze di Mohamed Salah e Robertson. La sua risposta: «Penso che il club sia gestito in un certo modo e che le decisioni siano prese nel miglior interesse della società. La storia di tutti i trasferimenti dimostra che nulla è stato fatto senza uno scopo. Chi prende queste decisioni valuta tutto. L'esperienza è sicuramente un argomento a favore della sua permanenza, ma ce ne sono anche altri. È una decisione che spetta al club, se necessario». Cosa voleva dire Slot? Che lui è solo una parte del processo decisionale: sono scesi in campo il direttore sportivo Richard Hughes e l'amministratore delegato del Fenway Sports Group per il football, Michael Edwards. E non è escluso che possano muoversi ancora più concretamente. Anche per questo, vista la stima avvertita nei suoi confronti, Alisson non vuole arrivare a uno strappo.

L'alternativa è De Gea

Se non dovesse arrivare, il secondo nome sulla lista della Juve è quello di David De Gea della Fiorentina. Sul valore del giocatore, ovviamente, non si discute. Eventuali perplessità sono di natura economica, visto che ha un contratto fino al 2028 (una stagione in più di Alisson) e uno stipendio importante per un portiere di oltre 35 anni. Ma Spalletti, su questo punto, è stato chiarissimo: per la porta vuole un giocatore d’esperienza e personalità.