Svolta Alisson, può riaprirsi la pista Juve! Iraola può cambiare le gerarchie al Liverpool. Le alternative restano tre 

Alisson , la porta si riapre. Il numero uno brasiliano è l’obiettivo principale di Luciano Spalletti per rinnovare il reparto portieri con una iniezione di qualità, esperienza e leadership, tanto che lo stesso tecnico si è speso nelle scorse settimane per favorire il dialogo con il giocatore conosciuto ai tempi della Roma. La missione è stata proficua tanto che la Juve e Alisson avevano trovato un principio di intesa che non è stata squassata dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League, come accaduto invece con Bernardo Silva che ha rivolto lo sguardo al Barcellona.

La proposta della Juve ad Alisson: le cifre e la durata del contratto

Contratto triennale, con opzione per un ulteriore anno, con ingaggio da circa 5 milioni più bonus. Nelle intenzioni della Continassa, il brasiliano dovrebbe essere il primo squillo del rilancio dopo il fallimento della stagione appena conclusa. Un rilancio in grande stile, con un giocatore di assoluta caratura. I problemi sono sorti quando il Liverpool, con il tecnico Arne Slot in prima fila, si è messo di traverso, bloccando di fatto l’addio di Alisson dopo quelli di Salah e Robertson, cui si aggiunge quello probabile di Konaté, per non impoverire ulteriormente il gruppo.

Le alternative a Alisson: tre i nomi in corsa

Ora ad Anfield Road è arrivato l’inatteso scossone, che ha portato al siluramento di Slot, e probabilmente di alcuni dirigenti, tanto che adesso la posizione di Alisson potrebbe nuovamente cambiare. Il portiere non ha perso le speranze di tornare in Italia, così come la Juve è intenzionata ad attendere ancora un po’ prima di virare eventualmente su altri profili. Sulla panchina dei Reds è pronto a sedersi Andoni Iraola cui il brasiliano ribadirà le sue intenzioni; nel caso, potrebbe restare ma soltanto con il posto da titolare assicurato. La Signora attende, Spalletti spera; sullo sfondo restano il viola De Gea, Mamardashvil, sempre dei Reds, e Nübel del Bayern Monaco, reduce da una positiva stagione allo Stoccarda.