Dalla Spagna: "L'Atletico Madrid vuole 40 milioni per Sorloth, offerta Juve respinta"
C'è ancora una distanza importante da colmare tra la Juventus e l'Atletico Madrid per Alexander Sorloth. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, la trattativa per il centravanti norvegese sta vivendo una fase di stallo a causa di una distanza importante tra la domanda e l'offerta per l'attaccante.
L'offerta della Juve non basta: per Sorloth servono 40 milioni
I Colchoneros non si oppongono alla cessione del giocatore, legato al club da altri due anni di contratto, ma hanno fissato il prezzo di partenza intorno ai 40 milioni di euro. Una valutazione che rende decisamente insufficiente la prima proposta presentata dai bianconeri, ferma a 25 milioni più bonus. Sullo sfondo resta vigile anche l'interesse del Milan.
Si parla anche di Nico Gonzalez
Nonostante questo, i contatti tra le due dirigenze restano apertissimi. Sul tavolo, infatti, i due club stanno discutendo anche il futuro di Nico Gonzalez: l'esterno argentino è di proprietà della Juventus ma ha disputato l'ultima stagione in prestito a Madrid, con i dirigenti spagnoli che vorrebbero trattenerlo a titolo definitivo nella capitale iberica anche per la prossima annata.