Real Madrid, è Alvarez dell'Atletico il grande obiettivo annunciato da Perez

MADRID (SPAGNA) - In Spagna era scattata la 'caccia al nome' dopo l'annuncio fatto da Florentino Perez , che si era detto "pronto a un colpo da 150 milioni" per il suo Real Madrid. E nelle ore successive alla sua conferma al vertice del club , dopo le elezioni presidenziali vinte superando l'imprenditore Enrique Riquelme (che aveva invece promesso di strappare Haaland al Manchester City ), l'identità del 'Mister x' finito nel mirino di don Florentino sembra essere stata svelata.

Real Madrid, è Alvarez il grande colpo annunciato da Perez

Secondo l'edizione online di 'Marca' il calciatore in questione sarebbe infatti Julian Alvarez, 26enne attaccante argentino dell'Atletico Madrid. Il quotidiano avvalora così l'indiscrezione di 'Sky Sports', ricordando gli 'indizi' che lo stesso Perez aveva dato nell'intervista televisiva rilasciata a 'Horizonte' prima delle elezioni per la presidenza del Real Madrid: "Non è Olise. Non è nemmeno Doku. È un attaccante e non gioca in Premier League. Si tratta di un vero Galactico, un giocatore della dimensione di Cristiano Ronaldo".

C'è anche il Barcellona sull'attaccante argentino dell'Atletico

Una notizia che ha scatenato subito la bufera a Madrid, dove il derby tra Real e Atletico viene vissuto con passione 365 giorni all'anno. E se Alvarez, come ricorda 'Marca', sembra essersi già promesso al Barcellona, i 'Colchoneros' non sono intenzionati ad accontentarsi dei 100 milioni offerti dai catalani e ne chiedono 150. Già, proprio la cifra annunciata da Perez che vuole strappare la stella argentina ai rivali cittadini. Un'operazione che non piacerebbe di certo ai tifosi dell'Atletico, che preferirebbe così cederlo a un club estero come il Psg o l'Arsenal.