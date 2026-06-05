Real Madrid, Florentino Perez rilancia: "Pronto un colpo da 150 milioni. E Dumfries..."

Real Madrid, il 'rilancio' di Florentino Perez

Lo storico presidente dei 'Blancos', durante l'intervista televisiva rilasciata a 'Horizonte', ha prima di tutto anticipato tre acquisti: "Mourinho, Konaté e Dumfries, ma non saranno gli unici". Ma Perez è andato oltre: "Martedì farò un'offerta importante a un club di Champions League per un giocatore di alto livello. Sarebbe la cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un trasferimento. Si aggirerebbe intorno ai 150 milioni di euro". Nessun nome, ma diversi indizi ("Non è Olise. Non è nemmeno Doku. È un attaccante e non gioca in Premier League. Si tratta di un vero Galactico, un giocatore della dimensione di Cristiano Ronaldo") e una frecciata al candidato rivale: "Prima parleremo con la società - ha spiegato 'don Florentino' -, non faremo come ha fatto questo signore…".

La corsa per le elezioni presidenziali

In vista delle elezioni presidenziali poi, Florentino Perez ha rivendicato il lavoro svolto alla fuida del club: "Secondo Forbes, il club vale dieci miliardi di euro, ma credo che si sbaglino di altri dieci miliardi. Quando sono arrivato, non avevamo soldi per pagare gli stipendi. Questa era la situazione nel 2000, quando sono arrivato. Ora, nel 2026, è il club più ricco al mondo e questo - ha chiosato il presidente dei 'Blancos' - è motivo di grande soddisfazione".