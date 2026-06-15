Mercato Juve, le pretese di Vlahovic e il paragone con David

È confermato che i problemi di Vlahovic alla Juve erano due: Comolli e David. Con l’ex ad i rapporti erano molto tesi e non c’è mai stato un vero dialogo: il francese ha chiuso le porte al serbo, senza lasciare spiragli per un possibile rinnovo dopo aver appreso le sue richieste. C’è poi la vicenda David. L’offerta da 6 milioni, la stessa cifra percepita dal canadese, è stata vissuta come un’offesa da Vlahovic, che non vuole sentirsi considerato come uno del livello di un attaccante che non ha i suoi numeri e la stima dei tifosi. L’ex viola monitora gli sviluppi in casa Milan e ha avuto dei colloqui con Atletico, Barca, Bayern e la Premier. Al momento nessuno ha presentato offerte, ma il padre del calciatore, Milos, sembra non avere fretta.