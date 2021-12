Lazio, si fa mercato: Kurzawa e Casale in lista

La Lazio punta Kurzawa e Casale

Lazzari messo in vendita perché non è riuscito perfettamente ad entrare nei modi di giocare di Sarri. Potrebbe partire in prestito, così come Muriqi. Due acquisti che alla Lazio sono costati poco meno di 40 milioni di euro. Non sarà facile piazzarli, ma è una priorità. Per la difesa sono spuntati due nomi fin qui mai smentiti dalle parti di Formello. Il primo è Nicolò Casale, jolly del Verona di 23 anni. Può giocare anche a destra e da centrale. Piace pure al Napoli. L’altro è Layvin Kurzawa, 29 anni, francese del Paris Saint-Germain. Non gioca mai, vuole cambiare aria. Guadagna 4 milioni di euro, ma muovendosi in prestito a metà stagione andrebbe riconosciuto metà ingaggio e con il Decreto Crescita l’esborso sarebbe inferiore. In lista cessioni ci sono Vavro, Durmisi, Lukaku e Jony. Mai entrati nei piani di Sarri, ora sono fondamentali per sbloccare il mercato in entrata.