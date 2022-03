Lazio, spunta Palavecino: si studia l’offerta al River

ROMA - In Argentina sicuri: la Lazio segue Agustin Palavecino , centrocampista del River Plate. Classe 1996, passaporto spagnolo, trequartista e mezz’ala cugino di Erik Lamela, ex Roma e Tottenham oggi al Siviglia. In casa biancoceleste c’è aria di rivoluzione in estate e di sicuro servirà una nuovo innesto a centrocampo. Soprattutto se dovesse partire Milinkovic.

La Lazio su Palavecino

Palavecino è alto 1,79, può adattarsi da ala. Piede destro. Nel River gioca da mezzala nel 4-1-4-1. In Argentina sono sicuri: la Lazio starebbe preparando un’offerta per acquistare metà cartellino che viene valutato 10 milioni. Ha segnato 5 gol e servito 7 assist in 50 presenze con la maglia del River. Tecnico, elegante, ma anche grintoso. Sarebbe uno dei nomi finiti sul taccuino di Igli Tare. La situazione mercato in estate sarà complicata. Il ds si prepara, vuole farsi trovare pronto per rinforzare la squadra.