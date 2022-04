Lazio, un casting per il regista: si cerca il nuovo Leiva

ROMA - Ne piani di mercato della Lazio per la prossima stagione, Maurizio Sarri ha indicato anche un nuovo regista per il il 4-3-3. Lucas Leiva è in scadenza di contratto, a Formello rimarrebbe solo Cataldi. Sarà fondamentale scegliere l’erede del brasiliano. Danilo si giocherà una maglia da titolare anche nella prossima stagione, ma nel frattempo sono diversi i nomi in lista. A Mau piace Vitinha, portoghese classe duemila del Porto. Gli addetti ai lavori ne parlano come un piccolo fuoriclasse, appena convocato dalla nazionale portoghese e controllato da Jorge Mendes (valutato 25-30 milioni). Piace anche al Bayern Monaco. Occhi anche si Maxime Lopez, uno dei gioielli del Sassuolo. Anche qui la valutazione è alta: 30 milioni e più.