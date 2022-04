Lazio, si tenta il rinnovo di Patric: lo vuole Sarri

ROMA - La Lazio incontra lo staff di Raiola per Alessio Romagnoli e non solo. Nell’appuntamento si parlerà anche di Patric, sempre gestito dall’agenzia del noto procuratore. Lo spagnolo è in scadenza a giugno, ma Maurizio Sarri ha chiesto la sua conferma. L’ex Barcellona nell’ultimo periodo è cresciuto anche da centrale di difesa. Calcolando gli interventi che serviranno a giugno tra porta, retroguardia, centrocampo e attacco, il tecnico preferisce tenerselo stretto. A gennaio ha ricevuto un’offerta dal Valencia, ma gli spagnoli non riconoscevano soldi alla Lazio. Lotito e Tare sono pronti a presentare oggi una proposta di rinnovo. Patric guadagna 750 mila euro più bonus. Il Valencia avrebbe offerto 1,2 milioni più bonus. La Lazio potrebbe spingersi fino ad offrire un milione più bonus legati alle presenze.