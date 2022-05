Lazio, l’agente di Milinkovic: “Vuole andare al Manchester United”. Poi la smentita...

ROMA - Milinkovic sta vivendo la sua più bella stagione da quando è alla Lazio. Gol e assist da record, uomo spogliatoio, leader in campo e bandiera dei tifosi. In sette anni ha fatto innamorare tutti, ora potrebbe essere arrivata l’ora dell’addio. Da tempo si parla di possibili trattative con Manchester United e PSG. Dalla Francia sono rimbalzate dichiarazioni di Mateja Kezman, agente del Sergente, che ai microfoni di Foot01 avrebbe detto: “A Sergej non mancano le offerte per il mercato estivo. Al momento abbiamo a che fare con Manchester United e Paris Saint-Germain. Lui è concentrato sulla fine della stagione con la Lazio, ma Sergej vorrebbe andare al Manchester”. Ma a calciomercato.it, l’entourage del centrocampista ha smentito ufficialmente di aver rilasciato dichiarazioni alla stampa. Fake news. L’interesse dei due club era noto da tempo. Lotito è comunque pronto a fare muro: chiederà tanti soldi in caso di richieste ufficiali. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2024. In estate ci sarà l’ultima sessione per ottenere il massimo dalla sua possibile vendita. Per ora però, nulla si muove.