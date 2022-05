Lazio, Milinkovic e il futuro: Lotito attende l’offerta super

ROMA - Mateja Kezman ha smentito categoricamente le sue presunte dichiarazioni su Milinkovic rimbalzate ieri sul web: “Vuole il Manchester United”. Niente di vero: “Fake news”. Ma il futuro del Sergente resta in bilico. L’agente ha assistito a Lazio-Milan, è stato a Roma e in quei giorni e ha parlato spesso con il ragazzo. Al momento non si registrano trattative, il giocatore è concetrato sulle ultime tre partite, poi inizierà il lavoro più intenso per il suo manager.