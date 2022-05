Calciomercato Lazio: Carnesecchi per il nuovo progetto

ROMA - Strakosha ha preso un impegno e lo ha confermato ieri mattina: sino alla fine del campionato, per rispetto della Lazio, non parlerà con altri club. Non ha firmato, non ha deciso il proprio futuro. E’ vero, però, che andrà via e non rinnoverà con il club biancoceleste. L’addio è scontato anche se Lotito, un mese fa, ha provato a riaprire il discorso con Sarri. Mau chiede un nuovo portiere, due soltanto se Pepe Reina, a cui scatterebbe il rinnovo automatico in caso di qualificazione europea, andasse via. Strakosha si sarebbe affidato a Pini Zahavi, agente assai quotato in Inghilterra. Il suo obiettivo conosciuto è la Premier. Qualcosa è successo. Sul portiere albanese si starebbe muovendo il Fulham, neopromosso dalla Championship. L’interesse del Southampton sembra più sfumato rispetto al club londinese.

Carnesecchi, scadenza 2023 E’ il momento giusto per investire nel ruolo. Sarri, da tempo, ha indicato la preferenza. Punterebbe su Marco Carnesecchi, classe Duemila, talento di proprietà dell’Atalanta e dell’Under 21, in prestito alla Cremonese nell’ultima stagione. Ha una valutazione di circa 15 milioni e un contratto in scadenza 2023. Non è vero che abbia appena rinnovato il contratto. Non conosce il suo futuro per un motivo semplice: a Bergamo potrebbe succedere ancora di tutto, non solo per la conferma o meno di Gasperini. Musso avrebbe appena chiesto la cessione alla nuova proprietà. Se dovesse partire, si aprirebbe lo spazio per Carnesecchi, a meno che l’Atalanta non puntasse su Gollini, di rientro dal prestito al Tottenham e in scadenza nel 2024. Il gioiello dell’Under 21, già convocato dal ct Mancini allo stage di Coverciano a gennaio, sarebbe un colpo in proiezione futura. La Lazio, ringiovanita, si garantirebbe un top dei prossimi anni da crescere in casa.

Lazio, Rico a Maiorca Le notizie portano anche candidature dall’estero. Si è parlato a lungo di Sergio Rico, spagnolo di 28 anni, terzo portiere del Paris Saint Germain sino a gennaio, amico di Luis Alberto e in scadenza 2024. Brividi. In prestito al Maiorca è naufragato. Ha preso tanti di quei gol da perdere il posto di titolare. Basta vedere le immagini per constatare il calo di forma in cui è precipitato. Mercoledì, nell’ultimo turno della Liga, era in panchina. Un caso curioso, non solo perché è arrivato negli stessi giorni in cui Muriqi planava verso le Baleari. Il Maiorca, in piena lotta per non retrocedere, ha rispolverato Manolo Reina, 37 anni, e ha impattato a Siviglia senza prendere gol (0-0). Nelle ultime due giornate si giocherà le residue chances di salvezza lasciando il rinforzo di gennaio in panchina. Scriviamolo chiaro: Sergio Rico non è più forte di Strakosha e non migliorerebbe il ruolo.