“Luis Alberto nella lista acquisti del Siviglia”

ROMA - Una foto di Luis Alberto a Siviglia ha scatenato le fantasie dei tifosi andalusi. Non è una novità che il dieci della Lazio piaccia al ds Monchi. Una ulteriore conferma arriva da Sport, quotidiano spagnolo, che rilancia il Mago nella lista acquisti del club. Ci sarebbe anche lui tra i colpi che Monchi vorrebbe mettere a segno in questa estate. Il Siviglia ha raggiunto la qualificazione in Champions League, il progetto per la prossima stagione sarà ancora più ambizioso. L’ex Liverpool ha sempre ammesso di voler tornare nel suo club d’origine. Chissà. Oltre lui, nell’elenco dei possibili colpi compaiono i nomi di Rashford (Manchester United), Isco (Real Madrid), Hlozek (Sparta Praga) e Lingard (Manchester United).