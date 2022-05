Lazio, Cabral e Kamenovic possono restare: Sarri convinto

ROMA - Hanno lavorato in silenzio aspettando il loro momento, ora Cabral e Kamenovic possono rimanere alla Lazio. Il primo è arrivato a fine mercato di gennaio e ha giocato pochissimo. Il secondo, sbarcato a Formello la scorsa estate ma tesserato solo in inverno, ha visto il campo all’ultima partita della stagione. Valutazioni in corso. Sarri ha dato l’assenso al riscatto della punta di proprietà dello Sporting Lisbona, dovrebbe costare circa 4-5 milioni di euro. Sarà confermato lui come vice Immobile.