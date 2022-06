Lazio, Hysaj in bilico: da fedelissimo di Sarri a riserva

La situazione Hysaj

Il conto totale delle presenze di Hysaj si è fermato a quota 38, di cui 29 in campionato. Non ha convinto né a destra, né a sinistra, ecco perché ora non può essere esclusa una sua partenza in estate. Vendendo il suo cartellino, seppur per una cifra bassa, si centrerebbe comunque una plusvalenza. La situazione terzini in vista della prossima stagione è chiara: Lazzari e Marusic sono in prima linea, le alternative portano i nomi di Radu e Hysaj, a cui aggiungere l'opzione Kamenovic, schierato da centrale nel secondo tempo con il Verona del 21 maggio scorso. La Lazio è pronta ad ascoltare eventuali offerte per l’albanese. Solo in quel caso si proverà a prendere un altro terzino sinistro. Si era parlato di Fabiano Parisi dell’Empoli.