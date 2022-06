“Il Valencia sulle tracce di Escalante della Lazio”

SPAGNA - C’è un altro club che sarebbe interessato a Gonzalo Escalante. Secondo Grada 3 il Valencia avrebbe chiesto informazioni per il centrocampista della Lazio, sempre considerato in uscita dopo il rientro dal prestito all’Alaves. L’argentino piace sempre in Liga, di ieri la notizia di un possibile futuro al Cadice. Ora anche la squadra di Bordalas si sarebbe mossa. A Formello vorrebbero monetizzare dalla cessione di Escalante, magari ricavandone circa 3 milioni di euro. Il Cadice vorrebbe il prestito, il Valencia non ha ancora avanzato nessuna offerta ufficiale. Prima vendere, poi centrare nuovi colpi. L’argentino resta in uscita, sono ore calde per trovare una sistemazione. La Liga sembra essere la sua meta preferita.