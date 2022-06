Lazio, Zoff vota Carnesecchi: “Mai in A? Non è un problema. Voto i giovani”

ROMA - Conta come oro il parere di Dino Zoff quando si parla di portieri. La leggenda azzurra, ex presidente e allenatore della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha detto la sua sul possibile affare Carnesecchi: “Ritengo che aver giocato in Serie B non cambia molto per un portiere rispetto ad aver giocato in A. I tiri in porta sono sempre tiri in porta e non credo che ci sarebbe grosso impatto. Per quando riguarda l’infortunio alla spalla bisogna far parlare gli ortopedici”. Al momento Carnesecchi, ultima stagione alla Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta, è fuori per un infortunio capitato in Under 21. Nel suo futuro ci potrebbe essere la Lazio.