La Lazio insiste per Ilic: la mezzala serba piace a Sarri

ROMA - Nuovi contatti per Ilic. La Lazio insiste, ha individuato nel serbo del Verona un rinforzo ideale per Sarri. Può rivelarsi importante sia per arricchire la rosa, sia per compensare (in parte) eventuali partenze eccellenti a centrocampo. Quest'ultima opzione sembrava essere la "conditio sine qua non" per un affondo nella trattativa, ma il fatto che il club biancoceleste la stia comunque portando avanti lascia immaginare che non sia necessariamente così. Al momento infatti per Milinkovic non è ancora arrivata alcuna offerta degna di considerazione e lo stesso discorso vale per Luis Alberto, che invece - come ha fatto sapere alla società - partirebbe solo per tornare a Siviglia. Complicato però che gli spagnoli siano disposti a mettere sul piatto i 30 milioni richiesti per il Mago.

Situazione centrocampo Ecco allora che il potenziale acquisto di Ilic potrebbe anche essere svincolato dalle potenziali cessioni, o comunque non obbligatoriamente propedeutico a una di queste. Il 21enne serbo è una mezzala moderna, che nel 3-4-2-1 del Verona ha giocato prevalentemente occupando una delle due posizioni davanti alla difesa, mostrando di saper abbinare la quantità alla qualità. Sarri gradisce il profilo, gli garantirebbe caratteristiche differenti a centrocampo e probabilmente anche dell'equilibrio in più considerando l'arrivo di un regista come Marcos Antonio, decisamente più offensivo rispetto a quanto non fosse Leiva. La Lazio ha già trovato l'accordo con il giocatore, manca quello con il Verona del presidente Setti, con il quale Lotito ha un ottimo rapporto. La valutazione è di 18 milioni, 6 in più rispetto a quanto pagato dall'Hellas per rilevarlo dal settore giovanile del Manchester City. Una cifra alta al momento, distante da quanto vorrebbe sborsare il club biancoceleste, ancora alle prese con il deficit dell’indice di liquidità. Quello (di circa 5 milioni) dovrà essere coperto entro il 22 giugno (dalle cessioni di Vavro, Escalante, Muriqi o attraverso una nuova immissione di liquidità). A seguire serviranno dei ricavi (dati dalle cessioni) per finanziare il mercato in entrata, che - come da promessa del presidente biancoceleste al tecnico al momento della firma del rinnovo di contratto - sarà ricco di vari colpi per sistemare la rosa e renderla più profonda.