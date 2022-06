“La Lazio su Kepa del Chelsea”

ROMA - Lazio sempre a caccia di un portiere, in pole nonostante l’operazione alla spalla rimane Marco Carnesecchi. Eppure in Francia, come riportato da RMC, si parla di un interessamento da parte dei biancocelesti per Kepa, estremo difensore del Chelsea. Il suo nome orbita intorno Formello già da un anno. Sarri lo ha allenato a Londra e ne ha sempre apprezzato le qualità. Viene considerato in uscita, non rientra nei piani di Tuchel. Nell’ultima stagione appena 15 presenze totali, solo 4 in Premier League. Il titolare rimane Wendy. Possibile operazione in prestito con diritto di riscatto. Kepa ha addosso l’etichetta di portiere più pagato della storia del calcio. Ben 80 milioni il Chelsea sborsò nel 2018 per prenderlo dall’Athletic Bilbao. In Inghilterra non ha trovato molta fortuna e ora cerca una nuova piazza per rilanciarsi. Ipotesi prestito, con i blues pronti a puntare su Strakosha, in uscita da Formello a parametro zero e pronto a fare il secondo a Londra.