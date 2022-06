Milinkovic, proseguono le vacanze e le indiscrezioni di mercato

Proseguono le vacanze di Sergej Milinkovic-Savic, che si sta godendo il meritato riposo dopo la stagione con la Lazio e gli impegni di Nations League con la sua Serbia. Il centrocampista biancoceleste è in compagnia della fidanzata Natalija e ha pubblicato una storia sul proprio account Instagram mentre si rilassa in barca con la seguente didascalia: "E' stata una bella giornata", con "Beautiful day" degli U2 - a tema - a fare da sottofondo. Nel frattempo non si placano le voci di mercato, soprattutto quelle legate ad un forte interessamento del Chelsea, dell’Arsenal e altri club di Premier League. L'eventuale partenza di Milinkovic permetterebbe alla Lazio di pianificare il mercato, ma Lotito non ha intenzione di scendere sotto i 60 milioni. Il centrocampista serbo è in scadenza nel 2024 e non ha ancora preso in considerazione la possibilità di rinnovare. Intanto, sembra che il ds Tare abbia individuato il suo possibile erede in Luka Sucic, talento 19enne del Red Bull Salisburgo.