Lazio, Vavro: “Spero ancora nel trasferimento al Copenaghen”

DANIMARCA - “Sono positivo ogni giorno, penso che diventerò un giocatore del Copenaghen. Penso che il trasferimento avverrà questa settimana. Forse venerdì o sabato. Ma non ne sono sicuro”. Denis Vavro ha parlato così ai microfoni di The Transfer Window. Il difensore rimane di proprietà della Lazio senza il riscatto da parte del club danese. L’accordo ancora non c’è e dopo gli allenamenti di inizio stagione, ecco il ritorno in patria in attesa di conoscere il suo futuro: “Adesso sto tornando a casa. Sono all'aeroporto. Sto volando per tornare in Slovacchia. Cosa manca per chiudere? Non lo so. Queste sono domande che devi porre al mio agente". La Lazio spera di incassare 5 milioni per lasciar partire il difensore a titolo definitivo, dalla Danimarca offrono meno di 4. Nulla si muove ancora.