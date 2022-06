Lazio, ecco Cancellieri: visite mediche in Paideia

ROMA - Visite mediche per Matteo Cancellieri. Il giocatore arriva dal Verona, la Lazio ha chiuso l’operazione nella giornata di ieri per 7 milioni più 1,5 di bonus. L’attaccante classe 2022 si è presentato accompagnato dal fratello in clinica Paideia intorno alle 14 (era atteso in mattinata, ha ritardato per un contrattempo), per svolgere i classici controlli di idoneità. È il primo passo nella sua nuova avventura da giocatore biancoceleste. Cancellieri è cresciuto ai Colli Albani e sbocciato nella Polisportiva De Rossi, al parco della Caffarella, prima di crescere nel settore giovanile della Roma. Ha compito 20 anni lo scorso 12 febbraio e il 4 giugno ha debuttato anche in Nazionale. Rappresenta il secondo acquisto dell'estate della Lazio dopo Marcos Antonio. Firmerà il contratto nelle prossime ore, poi inizierà davvero la sua nuova avventura.