Lazio, preso Cancellieri del Verona: altro rinforzo per Sarri

ROMA - La Lazio si è lanciata su Matteo Cancellieri del Verona. Affare fatto per circa 7 milioni di euro con il giocatore classe 2002 destinato a tornare a Roma, sua città natale. Superata la concorrenza del Sassuolo, squadra che negli ultimi giorni si era interessata all’attaccante esterno del club veneto. Sono 14 le partite disputate nell’ultima stagione tra campionato e Coppa Italia, condite da due gol e un assist. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, lo scorso 4 giugno Cancellieri ha esordito in Nazionale maggiore nella gara di Nations League contro la Germania. Sarà molto probabilmente lui il vice Immobile. Attaccante esterno e punta centrale i ruoli ricoperti in carriera. Un profilo ‘alla Cabral’, destinato al ritorno allo Sporting Lisbona dopo i sei mesi in prestito a Formello. Cancellieri è atteso in clinica Paideia nelle prossime ore per effettuare le visite mediche. Dopo Marcos Antonio arriva un altro rinforzo per Maurizio Sarri.