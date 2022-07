Lazio, Luiz Felipe al Betis Siviglia: è ufficiale

SIVIGLIA - Luiz Felipe è un nuovo giocatore del Betis Siviglia. L’affare è diventato ufficiale con un annuncio social da parte del club andaluso. “Da Luiz Henrique a Luiz Felipe”, il senso del video postato su Twitter. Il gioco di parole funziona con l’ala brasiliana classe 2001. Il difensore ha lasciato la Lazio a parametro zero, l’affare era già nell’aria, oggi finalmente l’ufficialità. Cinque stagioni in biancoceleste, poi l’amaro addio senza il rinnovo. Inizia così una nuova avventura lontano dall’Italia, Paese che lo ha accolto nel lontano 2016. Intuizione del ds Tare che lo preleva dalla Serie D brasiliana. Una stagione alla Salernitana in prestito prima di affermarsi in biancoceleste. Luiz Felipe ha firmato un contratto con il Betis sino al 2027.