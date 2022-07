Lazio, ecco pure Maximiano: atterrato a Fiumicino, ora le visite

ROMA - Luis Maximiano è sbarcato a Roma. Inizia la sua avventura alla Lazio, in tarda mattinata è arrivato in clinica Paideia per svolgere le visite mediche. Tanto traffico nella struttura sanitaria biancoceleste: dopo Romagnoli e Gila, ecco anche il nuovo portiere pronto a raccogliere l’eredità di Strakosha e Reina. Trattativa chiusa con il Granada per 7 milioni euro più 3 di bonus. Andrà subito ad Auronzo per iniziare la preparazione estiva e conoscere i compagni. Al momento Sarri ha a disposizione Adamonis, Alia e Furlanetto. Uno tornerà a Roma, gli altri si alleneranno agli ordini del preparatore Grigioni insieme al nuovo arrivato.