Se Milinkovic Savic dice ai tifosi: "Ci vediamo all'Olimpico"...

Lazio, la prima volta

Ha annotato stamane Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport con l'acume che sempre contraddistingue le sue analisi: "C'è un dato oggettivo. Lotito ha seguito il tecnico, scegliendo rinforzi congeniali al sistema di gioco. Mai successo in casa Lazio. Tare comprava. Poi toccava a Inzaghi, Pioli, Petkovic e Reja trovare un assetto e una posizione ideale ai nuovi. E' capitato anche a Milinkovic e Luis Alberto, parlando (non a caso) dei più forti, arrivati a Formello senza un ruolo preciso. E' una rivoluzione, dettata dalla convinzione che Sarri riesca a garantire un valore aggiunto". Qui sta il senso dell'estate laziale, imperniata sulla realizzazione di un progetto tecnico che parta dall'irrobustimento difensivo, per migliorare sensibilmente la retroguardia che nell'ultimo campionato ha incassato 58 gol in 38 partite, risultando la decima del torneo. L'arrivo di Romagnoli equivale all'investitura del nuovo leader della difesa, con Casale particolarmente atteso al salto di qualità, fortemente voluto con il trasferimento nella capitale. A centrocampo, le referenze dezerbiane sul conto di Marcos Antonio costituiscono un corroborante biglietto da visita per l'ex Shakhtar, chiamato a dettare i tempi del gioco e forte della presenza di Milinkovic che sarà l'unico nazionale della Lazio a partecipare al mondiale in Qatar. In attacco, non c'è soltanto Sarri curioso di vedere l'effetto che farà Matteo Cancellieri, 20 anni, da Mancini lanciato in Nazionale il 4 giugno scorso (Italia-Germania 1-1, Nations League). Alla scuola di Immobile (182 gol nella Lazio, uno dei più forti attaccanti in circolazione), trarrà grande giovamento. Anche il ct ci conta.