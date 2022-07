Lazio, priorità alle cessioni: l’obiettivo è fare cassa

ROMA - La Lazio concentrata sulle uscite. È ancora in ballo la questione Vedat Muriqi, praticamente fuori rosa. Non è partito per il ritiro di Auronzo dopo i sei mesi in prestito al Maiorca, si allena in solitaria a Roma. C’è il Bruges sullo sfondo dopo le famose visite non superate dal kosovaro per via di una presunta condizione di sovrappeso. A Formello sperano ancora che l’affare vada in porto, altrimenti il Maiorca sarebbe pronto a rifarsi sotto. Gli spagnoli hanno alzato leggermente l’offerta di acquisto, ma non è sufficiente per le richieste biancocelesti. E ancora: Durmisi potrebbe tornare al Brondby in via definitiva. Situazione Jony: lo spagnolo è vicino alla risoluzione contrattuale. Discorso diverso per Fares e tutti gli altri ex Primavera: al momento non sono arrivate richieste.