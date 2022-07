Sarri guarda a sinistra: più Udogie di Emerson

Gli scenari

Nelle idee di Sarri c’è sempre Emerson Palmieri del Chelsea, scadenza 2024, è in uscita. Ha una valutazione di 15 milioni, si potrebbe tentare il prestito con riscatto. Lotito ha speso 45 milioni, non è diventato Paperon de’ Paperoni. Per completare la Lazio deve cedere. E’ apprezzato Emanuele Valeri della Cremonese, 23 anni, ex settore giovanile biancoceleste, ha talento, ma meno appeal. In bilico c’è Hysaj, può liberare un posto numericamente, non ha valutazioni così alte da consentire reinvestimenti milionari. Sarri sta apprezzando impegno e rendimento dopo una stagione insufficiente, ma non è un intoccabile. Per il terzino albanese ci sono voci legate al Valencia di Gattuso. Hysaj ha ancora 4 anni di contratto a 2 milioni. Prezzo del cartellino (7-8 milioni) e stipendio non aiutano la cessione.

Gli intrecci

Sono sempre da tenere d’occhio le posizioni di Luis Alberto e Milinkovic. Appena il Siviglia cederà Koundé (Chelsea vicino, Barcellona in agguato), il club potrà lanciare l’assalto per il Mago, il diesse Monchi avrebbe concluso l’era delle smentite. Lotito aspetta di capire quanto può offrire, i 12-15 milioni di cui si vociferava a giugno (più il cartellino della mezzala Oliver Torres) non è detto che bastino. La Lazio, cedendo Luis, deve riconoscere il 30% dell’incasso al Liverpool. Il prescelto per sostituirlo è Ilic del Verona, valutato adesso 12-13 milioni dall’Hellas. E’ bloccato da tempo, il patto Lotito-Setti è destinato a reggere nonostante alcuni attriti recenti scoppiati tra i due presidenti. Per Milinkovic la Premier resta l’unica destinazione possibile, il suo manager Kezman fino a che sarà possibile terrà aperta ogni soluzione. Ieri circolava la voce secondo cui l’agente serbo sarebbe in arrivo a Roma per presentare un’offerta dello United per il Sergente. Solo smentite. Kezman ha fatto sapere di non essere in procinto di arrivare nella Capitale, né ora, né nei prossimi giorni. Il Manchester non è più certo di prendere De Jong dal Barcellona (richiesto da Ten Hag), vuole restare in Spagna. Sergej sogna la Champions, solo il Chelsea può garantirla tra le squadre interessate. Sarri chiede Ilic per sostituire Luis Alberto, sogna Zielinski se andrà via Milinkovic. Tiene in corsa Vecino, svincolato. Aspetta notizie, può arrivare se si riuscirà a cedere Akpa Akpro, l’ingaggio da 900 mila euro dell’ivoriano frena gli interessamenti. La rivoluzione sarriana è in piena evoluzione, imprevedibile.