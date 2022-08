Lazio, il desiderio di Sarri: un ultimo rinforzo chiesto a Lotito

ROMA - La Lazio è quasi pronta, manca meno di una settimana all’inizio della stagione e la squadra sembra praticamente completa. Con l’arrivo di Ivan Provedel archiviata pure la situazione portieri. E ora? Il mercato è ancora lungo, Maurizio Sarri avrebbe in testa un altro desiderio. Rinforzare la fascia sinistra con il nome di Emerson Palmieri. Claudio Lotito ci pensa, ma prima di affondare il colpo vorrebbe prima liberarsi di Hysaj. Ci sarebbe l’interesse del Valencia di Gattuso, ma nulla si è mosso. Il terzino albanese per ora rimane a Formello. Palmieri, in scadenza 2024, è considerato in uscita dal Chelsea. Da Londra sono disposti anche a cederlo in prestito con diritto di riscatto. Condizioni favorevoli, Sarri spinge per il suo arrivo fin da gennaio. Lotito è chiamato ad un altro sforzo economico dopo i quasi cinquanta milioni investiti sul mercato in entrata