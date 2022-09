Lazio, Hysaj ko. Ghoulam spera e spunta Simone Bastoni

ROMA - Cambio di programma per Kamenovic, l’acquisto più controverso dell’ultimo anno. In settimana era stata in ballo la sua cessione in prestito secco, bloccata dopo un confronto telefonico tra il manager Kezman e Lotito. L’agente serbo si era impuntato: deluso dalle due mancate convocazioni di Sarri (compensate dalla chiamata di Genova), aveva chiuso ad ogni soluzione spinto dal fatto che il difensore era disposto a restare con il desiderio di giocarsi nuove chance. Ci sono stati nuovi ragionamenti e ieri si è riaperta l’ipotesi del trasferimento a titolo temporaneo. Kezman sta valutando alcune destinazioni all’estero per permettere al giocatore di avere lo spazio che non ha nella Lazio. L’ultima decisione, alla luce dell’infortunio di Hysaj e degli scenari legati alla fascia sinistra, sarà presa oggi. Sorpresa. Djavan Anderson, sparito dai radar, inserito nella lista dei convocati a Marassi. Numero di maglia 99. Era in attesa di sistemazione. L’olandese, contratto in scadenza nel 2023, è rientrato dal prestito in Eredivisie con il Pec Zwolle (14 presenze) e durante l’estate neppure una volta si è allenato con Sarri. Oggi dovrebbe accasarsi all’Oxford United in League One. Kiyine era corteggiato dai turchi del Gaziantep. Fuori lista Akpa Akpro e Acerbi. Svanita l’Inter, per il Leone sta tornando alla carica il Monza di Galliani. Vedremo. Acerbi potrebbe decidere di aspettare gennaio. Marco Bertini, ex centrocampista della Primavera, è stato richiesto da Francavilla e Siena. Riza Durmisi potrebbe andare in Spagna: contatti con il Leganes (Segunda Division).