Lazio, il mercato: Boyé e Rafa Mir aspettano segnali

ROMA - La pausa Mondiale varrà come crocevia per tante strategie: i rinnovi incombenti e il mercato di gennaio. Lotito, presidente-senatore, parlerà con Sarri durante lo stop di novembre. Il tecnico, non è un segreto di stato, accoglierebbe un terzino sinistro e non rifiuterebbe di certo l’acquisto di una punta centrale. E’ accontentabile? Uno sforzo può essere fatto per il terzino, l’arrivo di un nuovo centravanti chiuderebbe ancora di più le porte a Cancellieri. Se ne parlerà. Dopo l’infortunio di Ciro è partito il balletto dei nomi, sono spuntati i primi papabili da prima punta, attaccanti che possono partire a gennaio o giugno, giocano tutti in Spagna.

Boyè Da giorni viene rilanciata la candidatura di Lucas Boyé, 26 anni, argentino con passaporto italiano. Gioca nell’Elche, ultimo nella Liga. Vuole cambiare aria, spera in una chiamata già a gennaio essendo in scadenza nel 2024. Dopo un’esperienza deludente con il Toro è passato di squadra in squadra in Spagna, Grecia e Inghilterra. Con l’Elche si è segnalato nelle ultime due stagioni segnando 7 gol a campionato, non così tanti, ma nel gennaio scorso era stato associato ad Atletico Madrid e Barcellona. Ha una valutazione tra i 12 e i 15 milioni e una clausola rescissoria da 25 milioni. La scadenza (2024) costringe gli spagnoli a rivedere le cifre.