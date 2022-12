Lazio, Luis Alberto tra gol e futuro: “Carico per la ripresa”

ROMA - Dalla Spagna, ogni giorno, rimbalzano voci di mercato su Luis Alberto. Lui risponde sul campo: gol alla prima amichevole della Lazio in Turchia. Tiro rasoterra da fuori e 2-1 al Galatasaray. Un segnale forte per Sarri e tutto l’ambiente. Atletico Madrid, Siviglia, Valencia e Villarreal sono i club sulle sue tracce che al momento non si sono mai mossi ufficialmente. Sarri, non è un segreto, sarebbe pure pronto a sacrificarlo. Ma una cosa è certa: quando il Mago è in giornata fa la differenza.