Lazio, Sarri e la frase sul mercato che chiude ogni possibilità

ROMA - Maurizio Sarri ha capito, il mercato la Lazio non lo farà. Nessun colpo last minute annunciato, a poche ore dalla chiusura delle trattative in casa biancoceleste si guarda già oltre. In conferenza stampa dopo l’1-1 con la Fiorentina, il tecnico ha chiarito la questione: “Se mi aspetto qualcosa? Non abbiamo parlato di niente, non mi aspetto niente. Se ho ansia? Poca. Siamo questi, dobbiamo tirare fuori il meglio da questi, non c'è da fare tanti discorsi. Se si pensa di risolvere tutto col mercato... il mercato deve essere il completamento di un lavoro portato avanti nel corso del tempo. Tutte le risorse non possono venire solo da lì. Andiamo dritti con questi ragazzi, se qualcuno cede si farà giocare qualche ragazzino”. Anche nel pre partita Tare aveva chiuso ad ogni possibilità: “Finché il mercato sarà aperto tutto può succedere, ma in questo momento non è previsto alcun intervento”.